お笑いタレント・エハラマサヒロ（43）が31日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、ヤングケアラー問題について私見を展開した。こども家庭庁によれば「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子供・若者のことを指す。現在この言葉がネットで注目を集めているが、5人の子供を育てるエハラは「確かにテレビやSNSで断片的に見えてる部分だけだとマズい所はいっぱ