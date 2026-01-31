◇全豪オープン 車いすテニス決勝 小田凱人-M・デ ラ プエンテ(31日、オーストラリア)小田凱人選手が出場している全豪オープンの車いすテニス決勝が雨の影響で中断となりました。4年連続4度目の決勝進出となった世界ランク1位の小田選手は決勝で同3位のM・デ ラ プエンテ選手(スペイン)と対戦。小田選手は第1セット、序盤に3ゲーム連取され1-3の苦しい立ち上がりとなります。第5ゲームの途中に雨が強くなると試合が一時中断となり