º£°æ¼÷¡¢Kiyoshi¡¢²¬ºêÃ£À®¤«¤é¤Ê¤ë¡È¥í¥±¥ó¡É¥Ð¥ó¥É Lucy¤¬¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ»ÏÆ°¤òÈ¯É½¡£¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCKAROLLICA Ⅲ¡Ù¤ò4·î23Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥¢ー¡ØLucy Show 003 ～Shout, Speed, Shake Your Rockarollica～¡Ù¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§º£°æ¼÷¤ÈÆ£°æËãµ±¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦SCHAFTºÆ»ÏÆ°¤Î¾×·âーーÌ¾È×¡ØSWITCHBLADE¡Ù¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ë Lucy¤Ï¡¢2004