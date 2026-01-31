１回３日目を迎えた３１日の小倉競馬は、最低人気馬が３度も馬券に絡むなど、荒れに荒れた波乱の一日となった。まずは３歳未勝利若手騎手限定戦となった６レース（芝１２００メートル）で、単勝３８８・２倍でしんがりの１８番人気だったカシノアリーナが１着。２着にはブービー１７番人気のスッサンエア。３着にも１０番人気のコンフィアンサが入線し、これまでの記録を大幅に塗り替え、ＪＲＡ史上最高配当となる３連単５８３