メッツのリンドア（ゲッティ＝共同）米大リーグ選手会は30日、メッツのリンドア内野手が、プエルトリコ代表主将として参加予定だったWBCをオフに受けた右肘手術の影響で欠場すると発表した。公式X（旧ツイッター）で「彼は明らかに失望している。しかしながらWBCの保険上の制約により、大会に出場する資格がない」と説明した。（共同）