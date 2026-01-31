日本ハム・山本拓実投手が３１日、春季キャンプ地の沖縄・名護で２６歳の誕生日を迎えた。今季の目標を１軍で１年間完走と５０試合登板に設定。「しっかり達成できるようにやりたい」と意気込んだ。年明けから吉兆があった。参拝した４カ所の神社で、全て大吉のおみくじを引いた。知人から「右手にオーラがある」と言われ、引く手をこれまでの左から右に変えたところ、大吉を連発。「今までは右手の力をあんまり使いたくない感