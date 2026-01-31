俳優の東出昌大が31日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00※関西ローカル）に出演。スキャンダル直後の苦悩を明かした。【番組カット】NGなしの赤裸々トーク！真剣に答える東出昌大一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」に登場。観覧者から「自分を知るためにエゴサーチしますか？」と問われた東出は「朝ドラの評判とか、若い時はしてました」と回答。現在はまったくしていない