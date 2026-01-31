衆院選が公示され、街頭演説に集まった人たち＝27日午前10時6分、東京都内（共同通信社ヘリから）衆院選の「選挙サンデー」となる2月1日は、東京都では私立中学の受験が本格化する。各陣営は試験会場周辺での街頭演説を中止したり、選挙運動の規模を縮小したりするとしているが「休日に有権者へ主張を伝える貴重な機会が失われる」との声も聞かれた。「静穏保持の順守をお願いします」。東京私立中学高等学校協会は、入試が行