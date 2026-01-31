メッツのスター選手でプエルトリコ代表の中心選手となると見られていたフランシスコ・リンドア内野手（３２）が３０日（日本時間３１日）、不参加が発表された。声明によると、リンドアは１０月に右ヒジのクリーニング手術を受けたことで保険上の制約で参加が認められず「フランシスコは出場できないことに明らかに落胆している。春季トレーニングには参加できるだろう」とした。メッツでもキャプテンシーを発揮しているリンド