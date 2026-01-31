【モデルプレス＝2026/01/31】女優の筧美和子が30日、自身のInstagramストーリーズを更新。パーマをかけた新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】31歳美人女優「印象全然違う」雰囲気一変パーマスタイル筧は「Perm」とコメントし、パーマをかけたことを報告。ウェーブのかかった髪型の自撮りが添えられている。◆筧美和子のパーマヘアに反響この投稿に、ファンからは「可愛い」「似合ってる」「新鮮」「ふんわり