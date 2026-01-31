５年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクが３１日、春季キャンプ地の宮崎市で「歓迎パレード」を行った。「あしたからキャンプがいよいよ始まります。この今日のパレードを最後に日本一を勝ち取ったという記憶をいったん消し去り、今年のスローガン（全新）通り、全く新しいまっさらな気持ちで新しいチームをつくりパ・リーグ３連覇、２年連続日本一に向けて新たな出発をしたい」と小久保裕紀監督はパレード前にあいさつ。先頭車