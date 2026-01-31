東都大学リーグで１０季ぶりに１部に復帰する立正大の新入生が３１日、埼玉・熊谷市内で入寮した。昨夏の甲子園で４強入りし、昨年９月のＵ―１８野球Ｗ杯代表に選ばれた山梨学院・横山悠捕手も入寮した。昨夏の甲子園では大会タイ記録に並ぶ８打数連続安打を記録。走攻守がそろう逸材は、４〜５キロ増量して新たなステージへと飛び込んだ。自身の課題をしっかりと理解した上で、大学進学を選んだ。「野球をやる上で目指すとこ