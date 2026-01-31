◆女子サッカー◇静岡県高校新人戦藤枝順心３―０東海大静岡翔洋（３１日・藤枝総合運動公園陸上競技場）藤枝順心が決勝で東海大静岡翔洋を３―０で下して、２２連覇を達成した。決勝の先制点を決めたのは、今大会で公式戦デビューを果たしたＦＷ横田あおい（１年）。後半６分、左サイドからのＭＦ高田理乃（２年）のクロスに飛び込み、右足で公式戦初ゴールとなるジャンピングボレーを決めた。デビュー戦となった準決勝の磐