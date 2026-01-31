20歳の大型DFが海外挑戦、大宮のアカデミーから約15年間在籍したオランダ1部AZアルクマールが、RB大宮アルディージャのDF市原吏音を完全移籍で獲得したと、1月31日に両クラブから正式発表された。大宮のヘッドオブスポーツを務めるスチュアート・ウェバー氏は、今回の移籍金がJ2史上最高額になるとの見解を示している。埼玉県出身で20歳の市原は、187センチの長身を誇るセンターバック。6歳で大宮のスクールに入会して以来、ジ