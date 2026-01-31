お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが30日に放送されたニッポン放送『霜降り明星のオールナイトニッポン』（毎週金曜深1：00〜）に出演し、物議を醸したABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』について言及した。【画像】霜降り明星・せいや、SNSで“一言”メッセージ『探偵！ナイトスクープ』をめぐっては、23日放送回で、せいや探偵が担当した「6人兄妹の長男を代わって」の内容が物議を醸している。依頼者の長男の要望に応える