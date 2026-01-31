日本に一時帰国していたママさんが、愛犬たちが待つカナダに半月ぶりに戻ってきたら…？心温まる再会シーンが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で11万1000回再生を突破。「嬉しそう」「愛があふれてる」「なんかウルウルする」といった声が寄せられています。 【動画：半月ぶりに海外から帰ってきたママ→空港まで『2匹の犬』が迎えに来て…『再会の瞬間』】 愛犬2匹が空港でママさんを熱烈歓迎！ YouTubeチャンネル「Shiba