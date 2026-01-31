涙なしでは見られない「ご挨拶」が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で27万1000回再生を突破し、「寂しいよね」「待つ姿が切ない」「素敵な出会い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬を可愛がってくれていた『近所のおじいちゃん』→ふたりがみせた『最期のご挨拶』】 大好きな近所のおじいちゃん TikTokアカウント「shibainu.saku」の投稿主さんは、柴犬の『朔』ちゃんと暮ら