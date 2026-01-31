ことし愛知県を中心に開催されるアジア大会で、組織委員会はきょう、本番を想定した出場候補の選手らの試合を、2つの競技で初めて実施しました。 【写真を見る】9月開催のアジア大会 「カバディ」など“予行演習” 選手・スタッフらが会場で本番さながらの動き 愛知 このうち、愛知県東海市で行われたのは、カバディの試合です。 インド発祥で、「カバディ」と連呼しながら攻撃するのが特徴で、ことし9月に、愛知・名古屋などで