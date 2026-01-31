お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が31日放送のフジテレビ系「有吉くんの正直さんぽ」（土曜隔週正午）に出演。独身の悩みを明かした。今回は、有吉弘行、アンジャッシュ児嶋一哉らと東京台東区の観音寺を訪れた。大久保は「樹木葬って書いてあったけど」と切り出し、「今のところ独り。亡くなったあとどうしようかなって思う」とポツリ。「できればみんなに骨をちょっとずつもらっていただけると。たまにかじって