モデルの藤井サチ（28）が31日、都内で初のフォトスタイルブック「雨のち、サチ。」（光文社）の発売記念イベントに出席した。エッセーや美容、トレーニング、夫婦での取材も盛り込まれており「本当にいろんな楽しみ方ができる1冊」とアピール。「謙虚でいたい」としつつも自己採点は「120点」と胸を張った。「初めての本なので、出すなら身も心もさらけ出したい」と臨んだ一冊。これまでやらなかったという下着でのカットも「