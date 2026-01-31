大みそかの夜に、水戸市のアパートでネイリストの女性（31）が刃物で刺されるなどで殺害された事件で、警察は28歳の会社員の男を殺人容疑で逮捕した。男は被害女性の元交際相手だった。【映像】事件現場のアパート（実際の映像）2人を知る飲食店スタッフは、「2024年だと思う。付き合ってすぐに『初めてできた彼女だ』と自慢しに来た」と語る。しかし女性はその年のうちに交際を解消。容疑者は連絡を続けていたが、女性は去年