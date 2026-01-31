広島は３１日、キャンプインに向けて日南市内でミーティングを行った。新井貴浩監督はナインに向けて「色々、いろんなことが今起こってるけど。気持ちを引き締めて、明日からキャンプ始まるんで、やっていこうっていうふうに話しました」と説明した。広島では内野手の羽月隆太郎容疑者が指定薬物エトミデートを使用したとして医療品医療機器法違反の疑いで逮捕され総見された。３０日には本拠地のマツダスタジアムも家宅捜索