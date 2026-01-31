人生を好転させるために意識するべき言葉は何か。経営者の規格外さんは「お金は人生の自由度を左右する不可欠な要素であり、健全な執着はあった方がいい。お金の余裕は思考のバッファを広げ、自由に考える時間をもたらし、人生を加速させる」という――。※本稿は、規格外『すべては言葉からはじまる』（実業之日本社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Eoneren※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Eoneren■