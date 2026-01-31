【モデルプレス＝2026/01/31】俳優の中村倫也が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）の第3話が、30日に放送された。31日、中村が自身のX（旧Twitter）でNGを出したシーンを明かした。＜※ネタバレあり＞【写真】K-POP版“スポ根”ドラマ「ある意味メンバー全員登場」人気アイドルの役柄話題◆中村倫也主演「DREAM STAGE」本作は、K-POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された日本人プ