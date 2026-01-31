友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は理不尽な上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞塾のバイトをしている主人公の紗里とのぞみ。大学のテスト期間はバイトを休むと伝えていたのに、上司から無理だと言われます。その上、休むならその分シフトを増やす旨を言われて……？原案：Ray WEB編集部作