衆議院の選挙戦がスタートし、各地で盛り上がりを見せている。有権者として"危険な落とし穴"を避けつつ、選挙を存分に楽しむにはどうしたらいいのか？ 大人力を発信するコラムニストの石原壮一郎氏が解説する。【写真】政見放送を見る夫婦のイメージ写真＊＊ ＊衆院選が1月27日に公示されました。街では候補者らがマイクを手に支持を呼びかけ、テレビや新聞には選挙関連の情報があふれています。ネットやSNSもしかり。い