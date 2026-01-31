衛星画像で山奥にポツンと見つかる建物を探して住人に会いに行くテレビ番組が人気だが、最近は、人通りが多い場所にあるのが普通だろうと思われてきたものが、住宅もまばらな地域でもポツンと見つかることがある。ライターの宮添優氏が、郊外や地方でじわじわ増えているポツンと書店についてレポートする。【写真】駐車場はいっぱい＊＊＊2003年に2万を超えていた書店数は、2024年には1万417店となり1万を割り込む寸前（