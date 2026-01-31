◇NBA レイカーズ142ー111ウィザーズ(日本時間31日、キャピタル・ワン・アリーナ)NBA・レイカーズの八村塁選手が日本時間31日、古巣ウィザーズ戦に出場し、2本のスリーポイントシュートを含む11得点を決めました。ベンチからスタートした八村選手はチームがリードする第1Qの残り5分30秒から登場すると、残り2分19秒でスリーポイントを成功させます。さらに、第3Qの残り2分28秒にもスリーポイント決め、この日17分40秒の出場時間で