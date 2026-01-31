「照ノ富士引退伊勢ケ浜襲名披露大相撲」（３１日、両国国技館）１０度の幕内優勝を誇り、昨年１月に現役を引退した元横綱照ノ富士、伊勢ケ浜親方の引退相撲が行われ、断髪式で大銀杏が切り落とされた。師匠の宮城野親方による止めバサミでちょんまげに別れを告げた。その後、整髪され、すっきりとした姿に。蝶ネクタイ、タキシード姿で再びファンの前に姿をみせ、土俵に上がり挨拶。「師匠をはじめ、部屋の仲間、先輩や後輩