「四国地区選手権競走・Ｇ１」（３１日、鳴門）２日目のメインは１２Ｒのスマイル君ドリーム。１号艇の片岡雅裕（香川）がイン速攻を狙うが、不気味なのは６号艇の菅章哉（３７）＝徳島・１０５期・Ａ１＝だ。初日は３Ｒで２コースから２着。後半８Ｒでは３カドからまくって１着を手にした。初日の段階でははまだ完全な伸び仕様ではなかったが「出足は悪かったけど、こんなものと思っている。そういう足を求めているので。伸び