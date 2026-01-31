「四国地区選手権競走・Ｇ１」（３１日、鳴門）初日メインのなるちゃんドリームは山田祐也（徳島）が３コースからまくって１着。「少し乗りづらい。課題はそこだけ。出足、レース足の方がいい」と仕上がりもまずまずだ。２着は差して続いた森高一真（香川）。「乗りにくかった。気になったのはそこだけ」と乗り心地の部分を上積みしていく構えだ。予選組では川原祐明（香川）が連勝と好発進。エース機を駆る三嶌誠司は１、２