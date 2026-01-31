「別府大分毎日マラソン」（２月１日、うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）招待選手の会見が３１日、大分市内のホテルで行われ、２度目のマラソン挑戦となる“シン・山の神”こと黒田朝日（２１）＝青学大＝らが出席。今大会は２０２８年ロサンゼルス五輪選考会「マラソン・グランド・チャンピオンシップ（ＭＧＣ）」につながるシリーズの一つ。黒田は「記録に関しては特に意識するところはなく、順位を狙っていきたいと思