「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が30日深夜放送の読売テレビ「音道楽√」（金曜深夜0・55）に出演。最近購入するも“失敗”してしまったものについて語る場面があった。「最近購入した高額なお買い物は?」と質問されると、あのちゃんは「100万円のソファを買いましたね。めっちゃいいヤツ」と回答。しかし「前使ってたのが50万ぐらいのヤツだったんですけど、思ったのと違ったのですぐに買い替えたくて」