中日の新外国人、ミゲル・サノー内野手（32）と、アルベルト・アブレウ投手（30）が31日、沖縄県北谷町で入団会見に臨んだ。メジャー通算164本塁打を誇るサノーは、196センチ、126キロの規格外サイズで愛称は「ゴリラ」。得点力アップの起爆剤として期待される長距離砲は、「自分の本塁打や自分の能力をグラウンドで見てほしい」とあいさつ。続けて、「自分たちは戦士。（アブレウと）2人で力を合わせて、チームを上に、1位に