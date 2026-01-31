手取り17万円から月1.5万円の奨学金を返済しながら、都内で事務職として働く佐々木さん（仮名・24歳）は、500円のラテを飲むことすら罪悪感に似た感覚を覚えるそうです。その本当の理由は、かつて病床で自らの治療費を家族に詫びながら亡くなった母の姿にありました。本記事では、奨学金返済で精神的余裕を失い、彩りのない日々の中で自らを追い詰めてしまう若者の事例を紹介します。日常を侵食する「320万円」の奨学金「500円のラ