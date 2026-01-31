LIL LEAGUEが、3月4日にリリースする2ndアルバム『NEOMATIC』の収録全曲を公開した。 （関連：LIL LEAGUEメンバー紹介 第6回：難波碧空“愛され最年少”が大人の階段を登りながら叶え続ける夢） 1月30日に福岡サンパレスで開催された『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island”』公演の最後に、今作のリード楽曲「LILMATIC」ティザー1が初公開。これまでリード曲については一切明かされ