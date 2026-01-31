今週は「2025日本一記念スウェットパーカー（XL）」（税込み7,700円）を3人にプレゼントします。2025年日本一達成を記念したスウェットパーカーです。※綿100％※カラー:ネイビー※サイズ:XL応募はこちらをクリック応募の締切は2月6日の正午です。応募はお一人さま一回まで。二回目以降の応募は無効となります。発表は発送をもって代えます。◇◇◇2026年みずほPayPayドーム初戦の3月3日（火）は