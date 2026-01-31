第74回別府大分毎日マラソンが2月1日に号砲。前日の1月31日には招待選手の記者会見が行われ、箱根駅伝をわかせた“シン・山の神”黒田朝日選手(青山学院大)が取材に応じました。1月2、3日に行われた箱根駅伝では、青山学院大が3連覇を達成。黒田朝日選手は山上りの5区で従来の区間記録を1分55秒更新する1時間7分16秒の異次元な新記録を叩きだしました。昨年2月の大阪マラソンでは、2時間6分5秒のタイムで日本学生記録を樹立。それ