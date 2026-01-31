今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「“銀行強盗”現場にいたのは…周りを蹴散らし大暴れ」についてです。◇アメリカ北東部。“銀行強盗”の知らせを受け、駆けつけた警察官。警報が鳴り響く中、必死で“侵入者”をなだめます。警察官「大丈夫！大丈夫！」その正体は…なんと巨大なシカ！デスクの上を蹴散らし、銀行内を駆け回ります。その暴れっぷりに笑うしかない警察官。他の警察官が立ち尽