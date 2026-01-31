冬の朝、布団から出るのがつらい。帰宅後は、冷え切った部屋と暗さにげんなりする。そんな季節のストレスはSwitchBotで解決できる。今ある家電に後付けするだけで、エアコンや照明、お風呂までスマート操作を可能にする。買い替えや工事は不要。まずは“動かずに暖まる”冬の暮らしから始めてみたい。【写真】「起きる前から部屋が暖かい…」外出先や布団の中から家中を動かせる“冬の司令塔”■冬の“寒すぎる”を助ける後付け