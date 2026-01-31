政党名に言及したX投稿数衆院解散日以降、X（旧ツイッター）で各政党の党首らに言及した投稿数を調べると、高市早苗首相（自民党総裁）が255万件で最多だったことが31日、分かった。次いで中道改革連合の野田佳彦共同代表、3位は参政党の神谷宗幣代表だった。神谷氏は2025年の参院選では最も言及されていた。批判的な内容も含まれるため投稿数が情勢や支持動向を表すとは限らない。米メルトウォーター社の交流サイト（SNS）分