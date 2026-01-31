藤本美貴（40）庄司智春（50）夫妻が31日、レギュラーを務めるフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。益若つばさ（40）のネットでたびたび話題になる整形疑惑について言及した。益若はお風呂場でのルーティンを公開し、普段の美容法を明かした。藤本は「つーちゃんはよく整形疑惑みたいなのが出てますけど、どうですか？その辺は」と目を開いてボケながら質問した。坂下千里子は「ミキティ聞き方も雑だっ