「照ノ富士引退伊勢ケ浜襲名披露大相撲」（３１日、両国国技館）断髪式で大銀杏を切り落とした伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）が、鮮やかなニューヘア姿を披露した。約３３０人の参加者にはさみを入れられ「一人一人の思い出がよみがえってきた」と振り返った伊勢ケ浜親方。止めばさみを先代師匠の宮城野親方（元横綱旭富士）が務めた際は、多くの言葉を交わし「泣かせに来たよ」とニヤリ。涙は見せずに大銀杏に別れを告げた