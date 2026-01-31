シンガー・ソングライターさだまさし（73）が31日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショー」（土曜午後1時）にゲスト出演。衝撃の過去の借金額を明かした。NHKの人気番組「鶴瓶の家族に乾杯」は、当初さだをメインに笑福亭鶴瓶をパートナーとした旅番組としてスタート。その後さだの多忙により鶴瓶に番組を引き継ぐ形となったが、リスナーから「その当時何とかスケジュールを調整していたら、今でもさださんと2人旅