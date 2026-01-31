声優の三ツ矢雄二（７１）が３０日、自身の「Ｘ」を更新。顔面の大けがを報告した。この日、三ツ矢はおでこをガーゼで処置した自らの写真を投稿。「２７日に泥酔して転倒、かなり激しく頭を打ったみたいで気絶。次目が覚めたら、病院のベッドで治療中でした」と報告した。道中のことは覚えていない。「救急車で運ばれたのかなあ？覚えてない。目覚めた時、身体中が痛かったです」怪我の具合について「おでこがえぐれて、