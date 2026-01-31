町民が提出した申請書類をおよそ4か月もの間、放置していた役場職員を錦江町は懲戒処分にしました。 減給の懲戒処分を受けたのは、錦江町の職員で30代の男性主査です。 町によりますとこの男性主査は、町民が提出した申請書類をおよそ4か月もの間、放置し、県から町民に支給される予定だった手当てが、支給されなかったということです。町では支給されなかった手当11万3490円を町の一般財源から支出しました。 この男性主査は過