１月３１日の京都１１Ｒ・舞鶴Ｓ（牝馬限定、４歳上３勝クラス、ダート１８００メートル＝１３頭立て）は、１番人気のプロミストジーン（牝４歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ナダル）が勝利した。これで通算８戦４勝でオープン入りを決めた。５馬身差の２着に３番人気ロフティストーリー（岩田望来騎手）が入り、さらに首差で４番人気ルージュアベリア（池添謙一騎手）が続いた。勝ち時計は１分５２秒１（良）。課題のスタートをス