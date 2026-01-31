◆ちばぎん杯柏２―１千葉（３１日・三協Ｆ柏）柏はホームで千葉に２―１で勝利した。毎年恒例のプレシーズンマッチも今回で３０回目。記念の大会で先に主導権を握った。前半１１分、ＭＦ中川敦瑛がエリア手前から右足を振り抜くと、低い弾道の球が相手のＤＦ久保庭良太の左足に当たり、ネットの中へ。先制点を手にした後も柏の強みであるポジショナルサッカーで優位に試合を進め、相手のカウンターも難なく対応してみせた。