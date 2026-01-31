口に入れたとき、ふるしゅわっと溶けていく食感が人気の「スフレチーズケーキ」。今回はおうちで簡単に作れるレシピをご紹介します。 ▼生クリーム不要 焼きたてはふわふわ、冷ますとしっとりした味わいに。どちらも絶品で、おもてなしにもおすすめです。切って出せば、感動の声が上がるかも。 ▼ビギナーでもOK クリームチーズのかわりにスライスチーズを活用。初めて作る人でも、難しいワザやコツがいらないのが嬉しいです。