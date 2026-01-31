１月３１日の東京１０Ｒ・クロッカスＳ・リステッド（３歳オープン、芝１４００メートル＝１５頭立て）は、半姉に阪神ＪＦを制すなど重賞６勝を挙げたダノンファンタジーがいる良血オルネーロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父サトノダイヤモンド）が、最後の直線で競り合いを制し２勝目を挙げた。勝ちタイムは１分２０秒７（良）。道中はやや引っかかり気味に先団を追走。最後の直線で追い出されるとジワジワと末脚を伸ばし、